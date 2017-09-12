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Окончательных данных по выборам в муниципальные депутаты пока нет – ЦИК еще не все посчитал с воскресенья, но уже известно, что некоторые районы Москвы выбрали самовыдвиженцев, молодых кандидатов и оппозицию. Впервые за долгие годы москвичи выбирали несистемно и голосовали в основной своей массе не за «ЕР».

Итоги голосования: несколько районов Москвы выбрали в муниципалитет молодых, самовыдвиженцев и оппозицию
Фото: modscheats.ru

Результаты муниципальных выборов пока не оглашены официально: ЦИК Москвы не все подсчитал, чтобы делать окончательные выводы. Данные о некоторых районах уже появились на сайте Московской избирательной компании, там можно найти свой район и узнать, как проголосовал какой-то один, конкретный участок. Известно на сегодня, что в Москве целыми участками выбирали независимых кандидатов, представителей партий до 35 лет и оппозиционеров из «Яблока». Доверия к «Единой России» стало меньше, Москва четко разделилась на «провластную» и «демократическую», тенденцию можно увидеть по районам.

Несмотря на рекордно низкую явку на муниципальные выборы, нынешняя власть довольна результатами не меньше оппозиции. Почему довольно «Яблоко» — понятно: ее представителей хотят видеть в муниципалитете столицы. Партия «Единая Россия» рада несколько иному: Москва стала «избирательной аномалией» в этом году, что показывает плюрализм в РФ, свободу слова и выбора, а также говорит о том, что «ЕР» всегда готова к нормальной политической конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля.

Низкая явка на выборы в Москве поставила ребром вопрос о легитимности власти нынешнего состава муниципалитета: можно ли считать «слугами народа» тех, кого народ давно зарекся выбирать? Но современные специалисты считают, что выбранный даже одним процентом москвичей человек обладает нормальной легитимностью, а остальным просто все равно, кто будет править, поднимать регион и заниматься законотворчеством.

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