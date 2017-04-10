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Иванка Трамп могла оказать непосредственное влияние на решение отца Дональда Трампа нанести ракетный удар по базе в Сирии. После американской атаки на провинцию Хомс Иванка опубликовала в своем Твиттере пост, в котором прямо поддержала такое решение своего отца.

Иванка Трамп могла оказать давление на Дональда Трампа перед ракетной атакой на Сирию
Фото: 112.ua

Авторитетные американские издания сообщают, что именно по инициативе Иванки Трамп ее отец мог решиться на массированный удар по сирийской провинции Хомс, местной военной базе правительственной армии. Сообщается, что Иванка пришла к выводу о правильности такого решения, увидев изображение трупов мирных жителей в Идлибе, когда правительственные войска Башара Асада (по официальной версии Белого дома) атаковали их химическим оружием. После этого Иванка Трамп могла провести разговор с отцом, после которого тот решился на атаку.

На это указывает и тот факт, что наследница президента опубликовала одобрительный твит уже после совершенной атаки на провинцию Хомс. В нем она открыто заявила, что поддерживает такое решение отца.

О значительном влиянии наследницы Трампа многие СМИ сообщали и ранее. В частности, сообщалось, что Иванка Трамп принимала непосредственное участие в предвыборной кампании своего отца. А многие эксперты уже сейчас называют ее будущим президентом Соединенных Штатов.

Напомним, что в результате массированной ракетной атаки США на Сирию погибли как минимум четыре человека. Однако некоторые источники называют и большие цифры.

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