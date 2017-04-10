Иванка Трамп могла оказать давление на Дональда Трампа перед ракетной атакой на Сирию

Иванка Трамп могла оказать непосредственное влияние на решение отца Дональда Трампа нанести ракетный удар по базе в Сирии. После американской атаки на провинцию Хомс Иванка опубликовала в своем Твиттере пост, в котором прямо поддержала такое решение своего отца.

Авторитетные американские издания сообщают, что именно по инициативе Иванки Трамп ее отец мог решиться на массированный удар по сирийской провинции Хомс, местной военной базе правительственной армии. Сообщается, что Иванка пришла к выводу о правильности такого решения, увидев изображение трупов мирных жителей в Идлибе, когда правительственные войска Башара Асада (по официальной версии Белого дома) атаковали их химическим оружием. После этого Иванка Трамп могла провести разговор с отцом, после которого тот решился на атаку.

На это указывает и тот факт, что наследница президента опубликовала одобрительный твит уже после совершенной атаки на провинцию Хомс. В нем она открыто заявила, что поддерживает такое решение отца.

О значительном влиянии наследницы Трампа многие СМИ сообщали и ранее. В частности, сообщалось, что Иванка Трамп принимала непосредственное участие в предвыборной кампании своего отца. А многие эксперты уже сейчас называют ее будущим президентом Соединенных Штатов.

Напомним, что в результате массированной ракетной атаки США на Сирию погибли как минимум четыре человека. Однако некоторые источники называют и большие цифры.