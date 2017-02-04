Из-за чего Александр Лукашенко ссорится с Москвой?

В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко ссорит свою державу с Кремлем. В ходе последней пресс-конференции Александр Григорьевич заявил, что он обойдется без российской нефти, а восстановление границ и приграничных зон – явное нарушение международных договоренностей.

Как отмечалось ранее, восстановление границ Беларуси и РФ – вынужденный шаг. Беларусь по непонятным соседям причинам объявила безвизовый режим для всего ЕС и рядя стран, подвергая себя и приграничные области России опасности. Но «Батько» не видит проблемы в уязвимости страны перед нелегалами, террористами и криминалом, он очень похож на лидера, который мыслит «в направлении Запада». С 1995 года Россия и Беларусь дружили настолько, что объединились в «Союзное государство», не боясь за свои границы с третьими странами. Но «поголовный безвизовый режим» для 80 стран насторожил РФ, и ФСБ страны приняло меры. Так объяснил прессе посол России в Беларуси Александр Суриков.

Претензии Александра Лукашенко к Владимиру Путину не заканчиваются одними границами. Россия, по словам лидера Беларуси – продажная, коррумпированная страна. В ней все решает взятка. Лукашенко дружит с Путиным, хотя главы государств нередко ссорятся, но ему не нравится, каким курсом идет РФ. К тому же Владимир Путин часто «манипулирует газовой трубой», потому извиняется, но зачем напоминать Белоруссии о том, что у нее нет своего природного газа? Независимость державы дороже нефти, ее-то можно купить где угодно и переработать, а нормальных уважительных отношений двух стран не купишь.