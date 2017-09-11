КНДР: ООН смягчила санкции в отношении Северной Кореи

Организация Объединенных Наций решила смягчить политику санкций в отношении КНДР – страшно, когда агрессивное государство угрожает Америке «болью и скорбями». Сегодняшний Совбез ООН решился на сокращение санкций, но не их отмену – давление будет меньше, по сравнению с первоначальным вариантом. Новые меры относительно мягче, они касаются активов Ким Чен Ына в зарубежных банках и нефтяного эмбарго.

Сегодня, 11 сентября, на Совете безопасности ООН организация решила уменьшить санкции в отношении Северной Кореи, но не отменить их полностью. Нефтяное эмбарго все равно будет введено, но не резко, как планировалось раньше, а пошагово. Также на данном этапе решили не трогать зарубежные счета лидера государства и досматривать в нейтральных водах подозрительные северокорейские корабли с меньшим пристрастием. В отношении недружелюбного соседа много раз высказывалась Южная Корея, но КНДР пообещала «боль, скорбь и страдания» не Сеулу, а Вашингтону.

У агрессивной страны с неуправляемым лидером практически нет друзей в мире, при этом Штаты почему-то считают, что Россия и Китай имеют на КНДР влияние. Россия не дружит с Северной Кореей, но все равно настаивает на бесполезности санкций. Путин уверен, что от экономического давления станет хуже только рядовым корейцам – «траву есть будут», а их лидер найдет средства и ресурсы на вооружение, ракеты и водородную бомбу. Одиннадцать лет действуют санкции ООН против КНДР, и все эти годы страна испытывает ракеты.

КНДР умудряется торговать примерно с 85 странами мира, попутно пугая их войной, но 93% всех торговых отношений страны приходятся на Китай. КНР покупает у агрессивной страны уголь, текстиль, черные металлы и полезные ископаемые, но каждое направление торговли ждут санкции. Россия тоже числится торговым партнером КНДР, хотя объем торговли в 1% не говорит о полноценном партнерстве – РФ получает одежду, морепродукты и духовые инструменты.