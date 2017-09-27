КНДР решила нанять американских экспертов для лучшего понимания логики Дональда Трампа

Северная Корея решила нанять специальных аналитиков из окружения Трампа, чтобы лучше понять логику и психологию этого человека. В частности, республиканцы должны будут расшифровать высказывания Дональда Трампа: КНДР не всегда понимает, о чем глава США говорит и что имеет в виду. Непонимание имеет место быть на фоне полного отсутствия дипломатических связей США и КНДР.

КНДР решила пригласить на работу «специалиста по Дональду Трампу» – бывшего агента ЦРУ Брюса Клингнера, который ныне является экспертом по Северной Корее. По мнению властей Кореи, именно этот человек поможет им понять логику Дональда Трампа и разобраться, что он имеет в виду, выражаясь достаточно запутано. Клингер не принял эту странную и опасную пропозицию, он не захотел быть посредником между КНДР и США: даже на фоне дипломатического конфликта страны должны договариваться сами и обо всем говорить напрямую. Не согласился встретиться с корейцами в нейтральном месте и Дуглас Паал – эксперт по странам Азии при нескольких президентах США.

Пока Ким Чен Ын общается с Дональдом Трампом на языке оскорблений и угроз, а Белый Дом признает только язык санкций. Сейчас Штаты давят на восемь банков КНДР, ведущих бизнес в США, а так же на физических лиц, имеющих договоры с Штатами. Лица, попавшие под финансовое давление, развивают северокорейский бизнес в Китае, России и Арабских Эмиратах. Совбез ООН тоже считает, что на Ким Чен Ына нужно влиять путем развала экономики.