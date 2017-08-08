КНДР: Сергей Лавров призвал судить о Северной Корее только по конкретным действиям страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал судить о КНДР не на основании слов, а по тем конкретным действиям, которые предпримет страна. На основании заявлений нельзя «наказывать» страну санкциями, даже если эти слова жестоки и угрожают миру.

На региональном саммите по безопасности в Маниле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не вводить антикорейские санкции только на основании громких слов, хотя министр обороны КНДР говорил пугающие вещи. Но он все время пугает ООН ядерным оружием, после каждой резолюции, потому верить надо не словам, а действиям. Столица РФ считает необходимым и безальтернативным возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи, в которых помимо КНДР участвуют также Россия, Япония, Китай, США и Южная Корея. При адекватной позиции каждой страны можно договориться до чего-то конструктивного.

7 августа Сергей Лавров призвал своих коллег-дипломатов не торопиться с вводом антикорейских санкций и с другими силовыми методами. Ситуацию еще можно спасти диалогом на дипломатическом уровне и обсудить с КНДР ее ядерную программу. За два дня до этого, 5 августа, Совбез ООН проголосовал за решение наказать экономически Северную Корею.

Если санкции против Северной Кореи будут введены – пострадает простой народ: из КНДР перестанут импортировать уголь, железо, морепродукты, свинец. Страна этим торгует на мировом рынке, но страны-члены ООН перестанут покупать продукцию КНДР, обрекая экономику государства. Правительство Северной Кореи продолжает свои испытания баллистических ракет, а санкции называет «ущербными».