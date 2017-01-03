Жители Крыма и Донбасса в штыки приняли новогоднее поздравление Порошенко, — пишет «Федеральное агентство новостей». Никто из севастопольцев не отмечал «Новый Год по-украински» на час позже, да и Петра Алексеевича практически никто не слушал. В матерной форме, запрещенной российским законодательством, отзывались жители тех областей, которые «аннексированы»: они не просили Украину побеждать «агрессию со стороны России». Ее на самом деле нет.

Ранее «Московский Комсомолец» писал: на День Украинского флага поднять стяг над Донецком, Севастополем и Крымом было очень проблематично. Жители регионов не потерпели бы там желто-голубой флаг вместо триколора. Вот и в новогоднюю ночь они дали понять, что не надо их насильно освобождать от сознательного выбора. «Патриоты» если и есть в Крыму, то их единицы, и никто из них на час позже не пустил даже салюта. Крым час как радовался и веселился, послушав речь Владимира Путина. А что касается самого Владимира Владимировича, то он достойно ответил Петру Порошенко, пребывая в Евросоюзе на Новый Год.

В России есть прекрасная, мудрая пословица: «Дай Бог вашему теленку нашего волка съесть». Именно этим ответил Путин Порошенко, четко описав происходящее без мата и хамства. Одно дело вернуть военнопленную Надежду Савченко, обменяв на двух российских ГРУшников, другое – вернуть подконтрольную территорию. Украина вполне может продолжать контролировать Донбасс, если даст ему особый статус и проведет его децентрализацию.