Контролируемый республиканцами Конгресс США грозится отменить ряд реформ Барака Обамы, поскольку тот скоро станет рядовым гражданином Штатов, как сообщает «Росбалт.ру». Программа «Obamacare» Конгресс не устраивает, но демократы намерены в дальнейшем отстаивать данную реформу здравоохранения. В ней нуждаются 14 млн. обездоленных, которые сами не могут покрыть медицинскую страховку.

Сторонники Трампа, который не любит вкладываться в то, что не принесет доходов, не хотят курировать столь нереалистический проект. Основная масса Конгресса – те, кто на стороне нового 45-оготпрезидента США, но даже собственная партия не всегда и не во всем согласна с Дональдом Трампом. Отменить санкции против РФ американский Сенат Трампу не даст. Настроения в американском обществе сейчас антироссийские, и поэтому сенатор Джон Маккейн считает, что санкции – способ сдерживать «агрессию России». Демократы в свою очередь могут потребовать новых санкций помимо оставленных США Бараком Обамой.

О новых «мерах и санкциях» пишет «Московский Комсомолец». Конгресс хочет, чтоб Трамп осознал всю неуместность симпатии к Путину. Сенат – отдельная «ветка власти», и на любое постановление президента он может наложить вето. Избранный президент всем конгрессменам, которые говорят о санкциях, посоветовал заняться собой, а со своей жизнью Россия сама разберется. Ни к чему портить настроение себе и остальным. А что касается «российских кибератак», то компьютер – вообще штука сложная, никто ни в чем может быть вообще не виноват.