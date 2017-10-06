Король Саудовской Аравии в Москве: эксперты подчеркнули высокое значение переговоров Путина и Аль Сауда

Эксперты отмечают высокое значение переговоров Владимира Путина и короля СА Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Как лидер арабского государства Салман Аль Сауд заинтересован в мире на Ближнем Востоке и в Сирии, отсутствии террористов в его стране и быстром решении конфликтных ситуаций в регионе.

Политологи связывают визит короля Саудовской Аравии в Москву с тем фактом, что война в Сирии переходит из активной стадии в установление мира. Саудовская Аравия – богатое ближневосточное государство, которое хочет контактировать с Россией только в сферах науки и нефтедобычи, но король Салман Аль Сауд вынужден считаться с тем, что Россия помогает Сирии бороться с ИГИЛ*. Монарху 81 год, прежде он чтил своими визитами только Восток и Азию, Россия – слишком холодная страна для короля. Однако он прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с президентом, который помогает властям Сирии установить мир в регионе. Без мира ни одна страна не станет процветающей, да и идеи религиозных фанатиков не близки королю. Он – в меру современный человек, у него есть аккаунт в соцсетях, а женщины в его стране водят машину.

Некоторые специалисты считают, что многочисленные визиты Владимира Путина в страны Ближнего Востока и поездки в Москву представителей Египта и Ирака можно было объединить в одно мероприятие. Переговоры Владимира Путина и Аль Сауда тоже могли бы состояться в рамках этого мероприятия. На этом настаивает бывший посол РФ в Саудовской Аравии: он уверен, что ключевая тема переговоров президента – мир, а все остальные темы имеют второстепенное значение.

*ИГИЛ – организация, запрещенная в России и других странах мира.