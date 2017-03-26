Крымский полуостров сегодня посетила германская делегация, в её состав входили известные политики и бизнесмены страны. Целью их поездки было составление личного мнения по поводу ситуации на полуострове.

Делегация была в количестве десяти человек, все они являются либо бизнесменами, зарабатывающих на манипуляциях с недвижимостью, либо политики. Прибывшие на полуостров граждане Германии с большим удовольствием посмотрели на местные достопримечательности.

Также они пообщались с главой крымского парламента — Владимиром Константиновым. Он позже рассказал журналистам, что гости из германии после этой поездки кардинально изменили свое мнение по поводу происходящего на полуострове.