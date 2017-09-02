Ведущая, политик и светская львица Ксения Собчак заявила, что не собирается на «Выборах-2108» становиться конкуренткой Владимира Путина. Кремль хочет, чтобы кто-то из женщин-политиков баллотировался в следующем году, но Ксения Анатольевна ее в этой роли просила не рассматривать. Она никогда не имела ничего общего с Путиным и его партией.

Ксения Собчак опровергла слухи о том, что будет баллотироваться в президенты на выборах в следующем году и составлять конкуренцию Владимиру Путину. Она отметила, что никогда не вступала ни в каике отношения с администрацией Путина и «ЕдРо» и ей не говорили о том, что Кремль видит ее конкуренткой нынешнего главы государства на «Выборах-2018». За «политическим ландшафтом» РФ оппозиционерка наблюдает давно, ей откровенно скучно, иногда – мерзко, а пресса пишет о ней то, чего ан самом деле нет.

Желание найти женщину-конкурентку для Путина Кремлю приписали «Ведомости» — успешное и узнаваемое издание. Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не искала ему конкуренцию среди дам, а половая принадлежность кандидата не играет роли на выборах. Женщину, которая будет бороться за власть, газета описала как умную, сильную, яркую и харизматичную, в то же время очень «русскую» — Собчак именно такая.

СМИ отмечают, что другая красивая, умная, харизматичная и эрудированная дама, Наталья Поклонская, назвала ерундой статью газеты «Вести». Издание, в свою очередь, подчеркнуло, что госпожа Поклонская сама себя порядком подпортила имидж фильмом «Матильда», но привлечет консервативного избирателя.