Ксения Собчак обвинила своего приятеля и соратника Алексей Навального в страхе перед ее участии на президентских выборах, лицемерии и «вождизме». Прочитав статью о том, что Ксения Анатольевна собирается баллотироваться на «Выборы-2018», Алексей Навальный должен был ей позвонить и узнать, правда это или нет. Оппозиционер вместо этого начал заявлять, что «место Собчак – в шоу-бизнесе», оскорбляя ее как политика.

Ксения Собчак ответила своему товарищу по оппозиции Алексею Навальному рядом оскорблений: он тоже ее достаточно оскорбил, прочитав статью о участии Ксении Собчак на предстоящих выборах президента. Оппозиционерка отметила, что смелые, искренние, не боящиеся конкуренции люди так себя не ведут: Навальный должен был ей позвонить и спросить обо всем напрямую. Вместо этого политик позволил себе унизить Собчак: он заявил, что место его «боевой подруги» – в шоу-бизнесе. Ксения Анатольевна дала понять, что так себя ведут лицемеры, популисты и «вождисты», боящиеся конкуренции на выборах. Отдельный вопрос – друг ли Навальный Ксении Собчак после этого.

Статью о том, что Ксения Собчак собирается составить конкуренцию Путину, сама оппозиционерка назвала «сливом». Она не собирается никуда баллотироваться, но если бы и собиралась, то статьям подобного рода тем более нельзя было бы верить. Ксения Собчак так же отметила, что Навальный собирается установить монополию оппозиции, а это так же неправильно, как и монополия власти. И место Ксении Собчак не только в шоу-бизнесе: она готовит масштабный политический проект, не имеющий к «Выборам-2018» ни малейшего отношения.