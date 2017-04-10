Ксения Собчак сделала обращение к Владимиру Путину в связи с терактом 3 апреля

Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после теракта 3 апреля в питерском метро. В обращении, которое прозвучало в эфире телеканала «Дождь», известная журналистка задает главе государства «неудобные» вопросы, акцентируя внимание на том, что президент, возможно, неправильно «распределил силы».

Третьего апреля в питерской подземке произошла ужасная террористическая атака: террорист – выходец из Киргизии, который на протяжении нескольких лет жил и работал в Санкт-Петербурге, взорвал вагон метро, забитый людьми. В результате, погибли не менее тринадцати человек, еще несколько десятков (по разным данным от 50 до 80) человек пострадали.

Начинает свое обращение к Путину Ксения Собчак с истории, которая едва не стала трагической для нее лично. Как выяснялось со слов журналистки, за десять минут до взрыва на «Сенной» в вагоне метро проехала ее родственница – тетя. «Буквально десять минут отделили ее от смерти», — констатирует Собчак. Возможно, именно это вынудило журналистку сделать это обращение к главе государства.

Дальше Ксения переводит акцент на недавнюю волну акций протеста и митингов и последовавшие затем меры со стороны властей. Собчак напомнила, как после митингов 26 марта прошли массовые задержания, столкновения с митингующими, рейды и проверки в школах. Журналистка намекает, что действия силовиков были направлены не на тот вектор.

В обращении Ксении Собчак прозвучала прямолинейная критика действующей власти во главе с Владимиром Путиным. В заключение журналистка напоминает, что совсем скоро в стране пройдет чемпионат мира по футболу, и если во время его проведения, возможно, будут происходить новые теракты, этого страна может не пережить.