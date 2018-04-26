Ксения Собчак выпустила трейлер документального фильма об отце «Дело Собчака»

В Сети появился трейлер политического документального фильма «Дело Собчака», посвященного Анатолию Собчаку. Автором идеи и одним из создателей фильма стала дочь политика Ксения Собчак. В ходе съемок Ксения взяла интервью у Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Ксения Собчак решила снять документальный фильм о своем отце Анатолии Собчаке. Анонсируя выход фильма, экс-кандидат в президенты рассказывала, что в этой картине будут представлены уникальные материалы и результаты ее личного расследования о политической карьере ее отца и его смерти.

Режиссером документальной картины стала Вера Кричевская, ранее работавшая над фильмом, посвященным Борису Немцову. Картина получила название «Дело Собчака», одним из главных действующих героев д/ф стала сама Ксения Собчак. Она представлена в качестве политика и журналистки, и лично берет интервью у многих людей, приближенных к ее отцу.

В рамках съемок фильма Ксения взяла интервью у своей мамы Людмилы Нарусовой, а также у действующих президента и премьер-министра страны, Путина и Медведева. Также в кадре появятся многие другие политики, лично знавшие Анатолия Собчака.