Курдистан: народность курдов в Ираке определила свою дальнейшую судьбу

Вчера, 25 сентября, иракские курды определили свою дальнейшую судьбу: с 7.00 до 18.00 они исправно приходили на избирательные участки и голосовали, и сегодня уже известно, что 93% хотят собственное государство. Не хотеть его могли только сунниты, их в регионе не очень много. Результаты пока не окончательные, они могут измениться за сегодняшний день, но общая тенденция явно прослеживается.

За собственное государство в Иракском Курдистане вчера проголосовали 3,3 млн. представителей народности курдов. Избирательная комиссия отмечает высокую явку на голосование – 72% избирателей, не менее высокую сознательность голосующих и очень большое желание быть не областью, а отдельной страной. Общая тенденция такова: не хотят государства Курдистан только курды-сунниты, но таковых меньшинство. В данный момент подсчитано всего 9% голосов, но просматривается общая тенденция – курды во что бы то ни стало хотя стать независимыми от Ирака. Ирак даже начал репрессии в отношении голосовавших чиновников, Анкара будет вести переговоры по нефти только с Багдадом, откол автономного региона от Ирака объявят нарушением конституции.

Сейчас политологи прогнозируют, как долго проект под названием Курдистан сможет продержаться финансово. Экономическое будущее новой страны туманно, признание Курдистана в ООН под большим вопросом, Турция сотрудничать по нефти с новой страной заранее не хочет. Багдад намерен перекрыть финансирование области, которая возомнила себя страной – раньше в область шли 17% общего бюджета Ирака, а теперь Багдад будет просто наблюдать со стороны, как и на что «независимое государство» будет жить. Но в Курдистане есть и свои ресурсы углеводородов, покупатели тоже должны появиться. За объявлением независимости последуют санкции и контрсанкции, но у курдов есть друзья – США, которые уже давно добиваются новой стране особых условий без санкций. Опыт Южного Судана был провальный, а области, от которых отвалился кусок, ненавидят страны, ставшие государствами.