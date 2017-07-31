Курортный сбор был утвержден российским президентом. На основании подписанного законопроекта, в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях вводится плата для туристов. Это сообщили на официальном правовом портале, — информирует издание «РИА Новости».

Стало известно о подписании российским президентом закона о курортной плате. Нововведения касаются Крыма, Ставропольского, Алтайского и Краснодарского краев. Ознакомиться с соответствующим документом можно на официальном правовом портале.

На основании законопроекта в этих регионах проведут эксперимент, направленный на развитие курортной инфраструктуры, что позволит сохранить, восстановить, а также развить курорты. Эксперимент продлится на протяжении четырех лет, а взимать специальный сбор начнут лишь в мае следующего года. В законе предусмотрено, что эта оплата не должна превышать 100 руб. На расценку сбора влияет местонахождение курорта, сезонность и время пребывания отдыхающих. Разработка конкретных ставок возложена на региональные власти. Оплата будет взиматься с совершеннолетних лиц, которые проживают в объектах размещения более суток. Отмечается, что денежные средства от сбора могут быть потрачены только на строительство, реконструкцию курортной инфраструктуры.

Напомним, алтайский сенатор выдвинул предложение ввести рекреационный сбор – до 50 руб в сутки. По словам Владимира Полетаева, сбор этих средств мог бы осуществляться во время въезда в регион. Он утверждает, что для всех популярных среди туристов территорий РФ должна быть плата подобная курортной, которая позволит поддерживать и модернизировать инфраструктуру.