Лавров прокомментировал высказывание Рекса Тиллерсона о танцах с Россией

Сергей лавров пошутил по поводу высказывания, в котором Рекс Тиллерсон рассуждал о возможности потанцевать танго с главой российского МИДа.

До этого издание «Politico» писало о том, во время совместного обеда глав министерств иностранных дел государств, входящих в состав НАТО, Рекс рассказал о возможности танцевать танго с Россией. Он отметил, что при этом можно даже выиграть для страны, но танцевать с Сергеем Лавровым невозможно, ведь ему этого делать запрещено.

В ответ на это Лавров пошутил, сказав, что его мама запрещала ему танцевать с мальчиками. Сделал это заявление он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Тиллерсона.