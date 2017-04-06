Маргарита Симоньян прокомментировала «секретное» фото с президентом РФ

На днях во время заседания в американском сенате Джин Шахин продемонстрировала снимок, который по ее словам является секретной фотографией в рассекреченном докладе американской разведки. Маргарита Симоньян, которая запечатлена на данном фото вместе с российским лидером, прокомментировала слова американки.

Маргарита Симоньян, занимающая должность главного редактора на телеканале RT, решила прокомментировать недавнюю ситуацию, произошедшую во время очередного слушания в американском сенате. На этом мероприятии Джин Шахин показала снимок работницы канала и российского президента, утверждая, что он является «секретным». Несмотря на то, что данное фото имеется в открытом доступе в просторах интернета, сенатор заявляет, что оно было рассекречено опытными разведчиками Америки. Стоит отметить, снимок сделан во время десятилетия телеканала.

«Все пропало, везде этот телеканал! Их сенаторы больше переживают за RT, чем я сама», — прокомментировала Симоньян.

Мария Захарова, которая является официальным представителем российского МИД, ранее отметила, что подобный инцидент не первый у Шахин. По ее словам сенатор часто говорит глупости.