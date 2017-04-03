Мария Максакова, последние новости: Максакова заявила, что большинство депутатов Госдумы тоже имеют двойное гражданство

Мария Максакова, которую ранее обвинили в том, что она работала в Госдуме, имея двойное гражданство, рассказала, что большинство российских депутатов также имеют два паспорта. По ее словам, многие российские парламентарии имеют также гражданство Израиля.

Интервью, котором Максакова делает это заявление, было записано, по данным СМИ, в марте для радиостанции «Эхо Москвы». При этом отмечается, что Мария рассказала об этом буквально за несколько дней до убийства мужа Дениса Вороненкова.

Ранее, напомним, российские депутаты упрекнули Максакову в том, что та незаконно устроилась на работу в парламент. Как выяснилось, у нее, помимо российского, было еще и немецкое гражданство. А российское законодательство предусматривает, что депутаты не должны иметь два паспорта.

Однако в своем интервью столичной радиостанции Мария рассказала, что большинство из тех, кто сегодня находится в Государственной думе, тоже имеют двойное гражданство. Только, в отличие от нее, у депутатов второй паспорт – израильский. Кроме того, Максакова отметила: семьи многих отечественных парламентариев и вовсе имеют гражданство разных стран. Каким образом эти люди продолжают оставаться на своих должностях, до сих пор непонятно.

Напомним, что Мария Максакова вместе с мужем Денисом Вороненковым переехали в Украину в конце 2016 года. А в декабре они сообщили, что получили паспорта Украины. Из-за этого бывших депутатов Госдумы поддал жесткой критике.