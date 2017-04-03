﻿

Мария Максакова, которую ранее обвинили в том, что она работала в Госдуме, имея двойное гражданство, рассказала, что большинство российских депутатов также имеют два паспорта. По ее словам, многие российские парламентарии имеют также гражданство Израиля.

Мария Максакова, последние новости: Максакова заявила, что большинство депутатов Госдумы тоже имеют двойное гражданство
Фото: pravdoryb.info

Интервью, котором Максакова делает это заявление, было записано, по данным СМИ, в марте для радиостанции «Эхо Москвы». При этом отмечается, что Мария рассказала об этом буквально за несколько дней до убийства мужа Дениса Вороненкова.

Ранее, напомним, российские депутаты упрекнули Максакову в том, что та незаконно устроилась на работу в парламент. Как выяснилось, у нее, помимо российского, было еще и немецкое гражданство. А российское законодательство предусматривает, что депутаты не должны иметь два паспорта.

Однако в своем интервью столичной радиостанции Мария рассказала, что большинство из тех, кто сегодня находится в Государственной думе, тоже имеют двойное гражданство. Только, в отличие от нее, у депутатов второй паспорт – израильский. Кроме того, Максакова отметила: семьи многих отечественных парламентариев и вовсе имеют гражданство разных стран. Каким образом эти люди продолжают оставаться на своих должностях, до сих пор непонятно.

Напомним, что Мария Максакова вместе с мужем Денисом Вороненковым переехали в Украину в конце 2016 года. А в декабре они сообщили, что получили паспорта Украины. Из-за этого бывших депутатов Госдумы поддал жесткой критике.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА