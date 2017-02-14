Мария Захарова с иронией отреагировала на разговор о Лимпопо и Айболите

Мария Захарова отреагировала на слова представителя демократов в американском конгрессе Максины Уотерс о вмешательстве России в Лимпопо. Захарова посчитала нужным ответить с иронией на розыгрыш представителя американских властей.

В своем Фейсбуке представитель российского МИД иронично заявила, что «русские сказки становятся реальностью», а также выразила надежду, что «Господь не покинет Америку». Напомним, что на днях пранкеры Вован и Лексус разыграли Максину Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.

Разговор получился весьма содержательным. «Подставной Гройсман» первым делом заговорил о необходимости продления пакета санкций против России в связи с эскалацией конфликта на Донбассе. Кроме того, Гройсман заявил, что российские войска уже оккупировали Львов. Уотерс решительно поддержала эту инициативу, но отметила, что президент Трамп пока не готов продлить санкции.

Дальше – больше. Вован и Лексус заговорили на тему русских сказок в буквальном смысле слова. Пранкеры сообщили Уотерс, что российские хакеры взломали правительственную сеть в африканской вымышленной стране Лимпопо. Якобы Россия повлияла таким образом на ход выборов и президентом там стал российский чиновник Айболит. Максина Уотерс восприняла такое заявление со всей серьезностью и пообещала собеседнику поднять этот вопрос в правительстве США.

Наконец, пранкеры заговорили о вмешательстве России и в другие африканские страны, а также заявили о взломе российскими хакерами коммуникаций в администрации президента Украины.