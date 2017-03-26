Марш Навального 26 марта в Москве: количество участников достигает 8 тыс. человек, задержаны уже более 130 активистов

На антикоррупционном марше Алексея Навального в Москве задержаны уже около 130 человек. А общее количество участников митинга достигает 8 тысяч человек. Такие данные приводит столичное управление МВД Российской Федерации.

Московские массовые акции протеста против коррупции начались после обеда, и проходят сразу в нескольких районах столицы. Несанкционированный, но самый многочисленный митинг продолжается на Тверской улице, где, по данным столичного УМВД, участвуют порядка восьми тысяч человек.

Первые задержания начались буквально спустя несколько минут после начала митингов. Людей начали задерживать за провокационные плакаты и даже за распитие спиртного в общественных местах. В ходе продолжающихся мероприятий задержания продолжились. Среди задержанных оказался и организатор волны антикоррупционных митингов по всей России – Алексей Навальный. По последним данным, Навального уже увезли на автозаке. После задержания оппозиционер обратился к единомышленникам с призывом продолжать шествие по Тверской.

До стычек между активистами и силовиками дело пока не дошло, однако на Тверской уже ищут человека, который ранее применил газ раздражительного действия. Не исключено, что это была попытка провокации.

Вместе с тем, наиболее активных участников задерживают с применением силовых методов. Активисты пытаются противостоять полиции слаженными действиями, пытаясь блокировать их работу, отбивать задержанных единомышленников.