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Медведев Дмитрий Анатольевич: как повлияет на карьеру премьер-министр фильм «Он вам не Димон»
Фото: кадр ролика на YouTube

26 марта 2017 года оппозиция вышла на митинг по борьбе с коррупцией в России в целом и с «тайными владениями» премьер-министра РФ в частности. Навальный уверен, что его фильм-расследование «Он вам не Димон» должен повлиять на карьеру Дмитрия Медведева: человека, который «проворовался», пора смещать с должности.

Кремль сразу после выхода фильма дал понять: ему неинтересен «бред человека, у которого имеется условный срок». Всем в правительстве все равно, что «этот уголовник» углядел в Плесе – какую усадьбу, какую вертолетную площадку и какую «уточку». После фильма случилось бы, по словам политологов, что-то одно: или устранили бы Д. Медведева, или посадили бы А. Навального. После вчерашних митингов в центре Москвы вероятнее второе. Некоторые эксперты полагают, что «расследования» Навального будут иметь противоположный эффект: народ подумает, что кто-то нанял оппозиционера для работы над компроматом на Дмитрия Медведева. Хотя люди, подобные Навальному, ни с кем тесно не сотрудничают и действуют только сами от себя.

Аналитик Валерий Соловей, политолог и историк, профессор МГИМО, заявляет: «на коррупцию» российский народ уже давно не ведется. Он привык, что «ворую все», власти так и вовсе в огромных масштабах, тот же Навальный рвется во власть, чтоб воровать на себя и свою семью. А иначе зачем они все лезут в правительство? И если оппозиция хочет, чтоб за нею пошли массы народа, то пора оставить тему наворованного политиками и найти другой акцент, чтоб заинтересовать людей. Много есть базовых потребностей населения, которые можно пообещать удовлетворить, но Алексей Анатольевич зациклился на теме коррупции.

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