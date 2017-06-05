Мегин Келли, ведущая американской телепрограммы NBC News, поделилась своими впечатлениями о российском президенте Владимире Путине, после того, как взяла у него интервью для своей программы. По словам журналистки, при выключенных камерах, Путин много шутил, спрашивал ее о семье и вообще оказался душевным человеком.

По сообщению РИА “Новости”, во время трансляции телешоу Today в США, ведущая программы NBC News Мегин Келли поделилась своими впечатлениями о российском президенте Владимире Путине, у которого она брала интервью для своей программы.

По словам Келли, в неофициальной обстановке, при выключенных камерах, Путин оказался очень душевным человеком, что сильно удивило журналистку, так как в Америке культивируется совсем другой образ главы России. Путин много шутил, смеялся, задавал вопросы Мегин о ее семье, а также немного рассказывал о своей, в целом был очень вежливым и тактичным.

Но как только камеры включались, в эфире появлялся тот образ президента, к которому все привыкли: напористый, непреклонный и боевой. После такого признания, гости телешоу Today стали шутить, что Мегин вполне может получить на Рождество открытку с поздравлениями от Владимира Путина.

Напомним, что на своей родине, Мегин Келли попала в немилость нового президента Дональда Трампа. Он отказывается от участия в передачах, где присутствует Келли и прямо говорит всем, что она ему не нравится за привычку задавать неудобные вопросы.