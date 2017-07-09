Мелания Трамп очаровывала Владимира Путина на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин впервые встретил жену Дональда Трампа Меланию на саммите G20 и был буквально очарован этой женщиной. СМИ отмечают, что Путину очень понравилось общаться с женой лидера США в непринужденной обстановке за ужином.

Фотографии с милой, дружеской беседой Мелании Трамп и Владимира Путина на саммите G20 попали в сеть и разлетелись по всему миру. На фото видно, что президенту РФ нравится общество этой очаровательной женщины, мировая общественность гадает – к чему бы это. Содержание разговора останется в секрете, но тема одинаково нравилась обоим собеседникам, к тому же Мелания Трамп владеет немецким языком. Рядом с Владимиром Владимировичем и Меланией сидела Ангела Меркель – «хозяйка» саммита, а Трампа посадили в другую часть стола за гала-ужином. Но глава США не заскучал и начал ухаживать за женой главы Аргентины.

Сейчас СМИ отмечают, что первая леди США, которая не разбирается в политике, пыталась прервать беседу своего супруга и президента Владимира Путина, давая понять, что их серьезный разговор затянулся. Даже госсекретарь Штатов отмечает, что Мелания «отрывала» Трампа от Путина. Рексу Тиллерсону тоже приходилось напоминать Трампу о регламенте и временных рамках беседы, в кабинет «засылали» разных людей и миссис Трамп, но переговоры все равно длились около двух часов.

На саммите G20 Путин имел возможность оценить «реальных» супругов Трампов, а не тех, которых показывают американские СМИ. Трамп оказался гораздо сговорчивее, адекватнее, реалистичнее, чем принято думать в России. Если все дальнейшие беседы будут такими же, как в Гамбурге, то у двух держав-мировых лидеров скоро установятся теплые отношения, а не «холодная война».