Мэр Феодосии: депутаты выбрали Сергея Фомича из 14 кандидатов

Депутаты городского совета города Феодосии выбрали вчера, 4 октября, нового мэра – им стал исполняющий обязанности городского главы Сергей Фомич. Кандидатов в мэры Феодосии было 14, из них оставили двух – утвержденного главу города и врача-ЛДПРовца Андрея Вербова. Сергей Фомич прошел большинством голосов.

Феодосия выбрала себе нового городского главу в лице врио мэра. Сначала список из 14 кандидатов сократили до двух, а потом депутаты почти единогласно выбрали исполняющего обязанности мэра города Сергея Фомича: часто врио, хорошо работающий до выборов, становятся мэром или губернатором. Соперник Фомича, врач и член партии ЛДПР Андрей Вербов, получил два голоса из 23-х. Исполняющим обязанности главы горадминистрации Феодосии избранный мэр стал 31 августа нынешнего года: тогда феодосийские депутаты приняли отставку у Станислава Крысина. Своим заместителем мэр уже назначил члена «Русского единства» Константина Бабенко, хотя чиновники готовились к тому, что именно он станет мэром, а не замом.

Ранее СМИ писали, что на должность мэра Феодосии претендовали 13 мужчин и одна женщина, в кресле главы городской администрации видели себя военные, врачи, предприниматели, чиновники, соцработники и действующие депутаты. Отмечается, что в конкурентной борьбе не все вели себя прилично, доходило до прямых оскорблений. Так, кандидат в мэры Владимир Козенцев, не прошедший во второй тур, обзывал чиновников города сусликами и сыпал различными народными поговорками. Все сводилось к тому, что слуги народа много говорят, но ничего не делают. Кандидат ругал аппарат при и.о. мэра и заявлял, что при нем команда города будет работать по-другому. О некоторых кандидатах в мэры не было даже информации в сети, но каждый из 14-и был уверен, что только он знает, что нужно Феодосии.