МИД Саудовской Аравии в лице Аделя ибн Ахмед аль-Джубейра считает, что очень скоро с Москвой помирится все мировое сообщество, а ЕС и США снимут свои санкции. А его страна ничего не нарушает инвестируя Россию и считая ее другом и партнером.

Саудовская Аравия не считает себя нарушителем международного права несмотря на то, что Эр-Рияд и Москва дружат и сотрудничают во всех сферах жизни. Более того, СА уверена, что скоро все страны мира поймут бессмысленность воевать с РФ, снимут в отношении нее санкции и наладят отношения. Оптимистические надежды выразил глава МИДа Саудовской Аравии господин Адель ибн Ахмед аль-Джубейр. Пока в прогнозы подобного рода очень трудно поверить: Запад враждебно настроен в отношении России, он верит, что Крым «аннексирован», а Донбасс – проект Кремля. Первые, «точечные» санкции в отношении российской экономики ввели три года назад: пострадали только физлица, а позже целые секторы экономики начали подрывать ограничениями.

Одна из стран ЕС, Болгария, заявила, что от санкций против России страдает не РФ, а она сама. Государство не собирается выходить из ЕС, но и воевать с Путиным не по своей воле она устала. Как президент, Румен Радев не может инициировать отмену всех санкций в отношении России – не он их водил. Италия считает миллионные убытки, хотя их должна считать Россия. Некоторые итальянские компании живут экспортом только в РФ, других каналов поставок у них нет, обанкротились они, а не лица компании в России, принимавшие их товар. Особенно пострадало мебельное производство.