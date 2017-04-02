Министр иностранных дел прокомментировал слова государственного секретаря США о "российской агрессии"

Министр иностранных дел России дал оценку словам государственного секретаря США о «российской агрессии». У Сергея Лаврова эти слова вызывают искренне недоумение.

Напомним, до этого Госсекретарь США — Рекс Тиллерсон выступил перед журналистами с речью, в которой он заявил, что собирается обсудить с главами МИД стран, входящих в состав альянса, необходимые меры для противостояния «российской агрессии».

Примечательно то, что эти слова были сказаны на следующий день после состоявшейся встречи постпредов России и НАТО. Эту встречу генеральный секретарь альянса назвал открытой и конструктивной, которая позволила обсудить целое множество важных вопросов.