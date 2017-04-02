Митинг 2 апреля в центре Москвы: задержаны уже около 40 человек

Митинг 2 апреля в центре Москвы таки состоялся. Правда, митингующие не успели собраться, как их задержали сотрудники полиции. Всего, по разным данным, за день в столице задержаны от 30 до 40 человек. На данный момент события в центре города продолжаются стремительно развиваться.

Приготовления столичных силовиков к митингам на центральных площадях столицы прошли не зря. Несколько десятков человек уже задержаны в Москве к текущему моменту. Задержания проводились на Триумфальной, Красной и Манежной площадях.

По данным силовых источников, задержания были проведены из-за попытки активистов провести несанкционированный митинг. В руках у многих задержанных находились российские триколоры. Также отмечается, что большинство задержанных – представители националистических организаций. Естественно, проведение митинга они не согласовали.

По последним данным из силовых источников, только на Тверской улице были задержаны к текущему моменту 29 человек.

Приготовления полицейских начались с самого утра. Несколько нарядов с собаками выехали на центральные площади и приступили к дежурству. Ближе к полудню начали вводиться меры безопасности – главные столичные площади перегородили и начали пропускать людей только через металлодетекторы.

Вскоре были задержаны первые потенциальные участники митинга. Их судьба пока остается неизвестной.

Напомним, что ни одна из оппозиционных сил в России не взяла на себя ответственность за проведение сегодняшнего митинга.