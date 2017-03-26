Митинг 26 марта 2017 года в Санкт-Петербурге завершился: полиция задержала не менее 30 человек

Антикоррупционный митинг в Санкт-Петербурге на Марсовом поле частично завершился. В течение последнего часа там активно проводились задержания. После того, как задержаны были несколько десятков человек, митингующие начали расходиться.

В целом, мероприятие, которое проходило практически в том же самом месте, что и санкционированный митинг, собрало как минимум шесть тысяч человек, а как максимум – десять тысяч. Кто-то из митингующих бросил в толпу дымовую шашку, из-за чего там началось сильное задымление. В результате, к счастью, никто не пострадал.

Порядка семисот человек, которые устроили акцию протеста на площади Восстания, уже прекратили митинг и разошлись. Примерно в 16:00 по местному времени туда прибыл большой наряд силовиков. Полиция предупредила, что если протестующие не покинут площадь, прекратив митинг, начнутся задержания.

Спустя две минуты после предупреждения действительно начались задержания. Один из митингующих попытался оказать сопротивление. В результате, его ударили электрошокером. Всего были задержаны порядка тридцати человек. В результате показательных задержаний митинг удалось разогнать – остальные участники покинули площадь Восстания.

В целом, большинство митингующих на главных площадях и улицах Санкт-Петербурга уже разошлись по домам. Таким образом, основная часть мероприятий в северной столице России завершилась. Там обошлось всего несколькими десятками задержанных. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.