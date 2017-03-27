Митинг на Марсовом поле прошел спокойнее, чем в столице РФ

В северной столице РФ вчера прошел митинг, организатором которого является Алексей Навальный. На марше собралось 10000 человек.

Санкт-Петербург по числу митингующих практически сравнился с столицей РФ. Точное число пришедших на марш сложно посчитать, но правоохранительные органы заявляют, что в этих городах участников митинга было не более 10000 человек.

Мероприятие в Питере прошло спокойнее, чем в столице. Здесь задержали немного более 100 человек. Некоторые источники утверждают, что это число равняет 130 митингующих. В основном полиция задерживала активистов, которые маршировали на площади Восстания. Что касается основного потока участников он наблюдался на Марсовом поле, здесь люди собрались с самого утра, а через несколько часов решили разойтись. По плану они должна были пройти до площади Восстания, но к пункту прибыло лишь 700 человек. На эту минуту на месте дежурили правоохранительные органы.

Стоит отметить, что полиция сразу предупредила участников марша, чтобы они в течении ближайшего времени разошлись, иначе последуют задержания. Через пару минут их обещание было выполнено. Так первые митингующие с боем отправились в автозаки.

Напомним, Алексей Навальный организовал митинги для того, чтобы власть предприняла меры борьбы с коррупцией чиновников. Ранее его фонд опубликовал фильм, который якобы рассказывал о мошеннической деятельности Дмитрия Медведева, благодаря которой у него огромное владение.