Митинг Навального 26 марта 2017 года в Москве: задержаны уже более 200 человек, есть пострадавшие с обеих сторон

На Митинге Алексея Навального в Москве продолжают развиваться события. Количество задержанных участников акций протеста достигает уже 200 человек, а полиция применяет к ним силу.

Свидетели происходящего сообщают, что задержанных активистов силовики бьют дубинками. Самих протестующих это не останавливает – к месту событий продолжают прибывать все новые активисты. Одним из первых был задержан Алексей Навальный. Где сейчас находится оппозиционер, неизвестно.

Всего в акциях протеста в Москве участвуют около восьми тысяч человек. Митингующие перекрыли движение, из-за чего автомобилисты вынуждены объезжать митинг по встречной полосе. Представители ОМОНа обратились к активистам с просьбой перебраться к митингующим на «Сокольниках», где проходит «законный» митинг. Несмотря на призывы силовиков, протестующие продолжают шествие. ОМОНовцы требуют покинуть улицы.

По последним данным, один из задержанных активистов получил серьезную травму головы. Его с места событий увезла скорая помощь. О его состоянии ничего не известно. Среди задержанных также оказался лидер российской пастафарианской церкви.

Среди пострадавших оказался и боец ОМОНа. Как минимум один силовик получил серьезную травму головы и потерял сознание. Ответные действия не заставили себя ждать – силовики применили жесткие меры по разгону собравшихся. Не исключено, что к концу дня количество столкновений вырастет.