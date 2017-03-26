Митинг Навального в центре Москвы является провокацией

Дмитрий Песков высказался по поводу проведения митинга Навального в центре столицы. Он назвал грядущее мероприятие провокацией, так как эта акция незаконная и несанкционированная.

Также Дмитрий Песков отметил своевременную и качественную работу органов правопорядка и московских властей, которые занимаются информированием жителей столицы о незаконности грядущего митинга. Эта мера направлена на то, чтобы как можно меньше людей приняло участие в грядущем мероприятии.

Он подчеркнул, что митинг Навального в центре Москвы нельзя назвать никак иначе как провокацией. Так как призыв выйти на улицу и принять участие в несанкционированном митинге, также является незаконным.