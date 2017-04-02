Митинг в Москве 2 апреля: полиция задержала первых «митингующих» на Красной площади

В Москве власти приняли решение перекрыть Манежную и Красную площади в рамках подготовки к возможным митингам. В центре столицы уже задержаны первые «митингующие», а также один «провокатор».

Несколько дней назад в Интернете начали распространяться призывы прийти и поучаствовать в митинге второго апреля, который планировался на Красной площади в столице. Организаторы митинга таинственно исчезли – ни одна из оппозиционных сил в России не подтвердила свою причастность к планируемым митингам.

Тем не менее, в группе в соц. сети «ВКонтакте» насчитывалось около полторы тысячи возможных участников митинга до того, как полиция потребовала заблокировать группу. Власти решили принять меры предосторожности.

Сегодня сутра Манежную и Красную площадь перекрыли сотрудники полиции. Пропускали посетителей свободно, однако все они обязаны были проходить через металлодетекторные рамки. Сотрудники полиции дежурили вместе со служебными собаками, а рядом были припаркованы автозаки.

Вскоре начались первые задержания. Первыми были задержаны молодой человек 18 лет, а также еще один мужчина, с которым он начал выяснять отношения. Обоих задержали полицейские, и вскоре выяснилось, что юноша пришел на площадь прогуляться, а второй мужчина якобы пристал к нему с расспросами о его целях пребывания в центре Москвы. Спустя некоторое время задержали еще одного мужчину с российским флагом.

Как такового митинга на Красной и Манежной площадях не наблюдается. На Красной площади также находятся активисты прокремлевского движения НОД, однако те ничего незаконного не делают и вовсе настаивают, что они не митингуют.