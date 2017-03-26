Митинг в Москве 26 марта 2017 года: около 8 тысяч человек продолжают шествие по Тверской, задержания продолжаются

Митинг в Москве, организованный оппозиционерами во главе с Алексеем Навальным, которого недавно задержали полицейские, продолжается. К месту событий на Тверской продолжают прибывать новые люди. Полиция попробовала пойти навстречу митингующим, предложив тем перебраться на «Сокольники», где проходят согласованные мероприятия.

По данным средств массовой информации, в столичном митинге принимают участие порядка восьми тысяч человек. Среди них – студенты и люди постарше, в том числе и пенсионеры. Многие участники приходят на мероприятие в медицинских масках, с плакатами, транспарантами и в футболках с провокационными надписями и призывами. Зачастую именно это служит поводом для их задержания. Сколько человек задержано к текущему моменту, неизвестно. Разные источники пишут о нескольких десятках человек и даже сотнях.

По последним данным, автозак с Алексеем Навальным все-таки уехал с Тверской. Долгое время участники митинга в буквальном смысле не давали автобусу выехать. Сам Навальный призвал активистов продолжать митинг и не беспокоиться за него.

Судя по всему, призыв полицейских перебазироваться на место проведения санкционированных мероприятий не закончился успехом. Митингующие продолжают шествие по Тверской.

На месте событий работают и представители правозащитных организаций. Их целью является не допустить серьезных столкновений митингующих с полицией. По последним данным, силовых столкновений не зафиксировано, однако задержания продолжаются и сейчас.