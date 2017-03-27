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Митинг во Владивостоке вчера, 26 марта, собрал около 1500 участников. Не обошлись мероприятия в городе и без конфликтов с полицией. Всего, по разным данным, были задержаны от тридцати до сорока человек, которых задерживали, в основном, за провокационные плакаты.

Митинг во Владивостоке 26 марта: 1500 митингующих, не менее 30 задержанных, жертв и пострадавших нет
Фото: сообщество Лентач «ВКонтакте»

Митинг во Владивостоке оказался одним из наиболее «разноплановых». Основная доля участников – участники несанкционированного митинга. Параллельным курсом в городе проходил «законный» митинг с участием нескольких десятков человек. По словам организаторов этого мероприятия, они праздновали день создания Росгвардии. Там все обошлось без столкновений и задержаний.

Однако на несанкционированном митинге задержания все же проводились. Всего были задержаны не менее тридцати человек. По некоторым данным, количество задержанных достигало сорока человек.

В целом, в митинге в городе принимали участие и молодые студенты, и люди среднего возраста, и даже пенсионеры и несовершеннолетние. Самым молодым участникам митинга было не больше 13 лет, самым возрастным – за 70.

Интересно, что первое задержание во Владивостоке было проведено еще до начала митинга. Депутата гордумы от КПРФ Юрия Кучина задержали в качестве одного из организаторов мероприятия.

Людей задерживал, в основном, за плакаты с провокационными, антивластными лозунгами и призывами. Сами участники акций протестов рассказывали, что вышли митинговать не за Навального, как об этом говорят в федеральных СМИ, а против коррупции, в частности, против Дмитрия Медведева, имя которого и получила массовая всероссийская волна митингов.

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