Митинги в Москве против Путина: Валентина Матвиенко уверена, что пора услышать «глас народа»

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что к «гласу народа» уже пара бы и прислушаться. Люди, вышедшие на улицу 26 марта, хотели донести до власти ряд важных вещей, и это факт нельзя игнорировать.

Люди, которые решаются на акции и митинги, рискуя просидеть ночь в участке, явно до этого хотели «докричаться» до властей на местах, — отметила спикер. С людьми надо встречаться, открывать приемные, вести открытый диалог и очень много говорить, но без кроссовок и уточек. Странно, что этим не занимаются депутаты, региональная власть и местное самоуправление. Может оказаться, что демонстрантам есть что озвучить и есть что донести. Тогда люди начнут уважать власть, прислушиваться к ней и учитывать, что для демонстраций и митингов есть специально разрешенные площадки. Реагировать на подобного рода проявления «гласа народа» необходимо, а вот расходы и доходы своего коллеги Дмитрия Медведева она бы и сама с радостью проверила. На СовФеде 29 марта сенатор Вячеслав Мархаев грубо осек Елену Мазулину: последнюю возмутило, что в школах вместо того, чтобы воспитывать патриотов из детей, объясняют про сущность коррупции. Господин Мархаев заявил, что доходы Дмитрия Медведева не помешало бы проверить, а дети пусть знают правду. Валентина Ивановна отметила, что если бы предложение «пройтись» проверкой по имуществу премьер-министра было грамотно сформулировано, то она бы его одобрила, поддержала бы инициативу. Настала пора что-то делать.

Многие чиновники могут смело сказать, что на заседании СовФеда 29 марта спикер со всеми находила общий язык. Против «антикоррупционных уроков» в школе Матвиенко не имела ничего против, чем удивила Людмилу Нарусову. Гордиться надо не только РФ по факту, но и отсутствием в ней коррупции. Найти причину негодования народа – и есть патриотизм в самом высоком его проявлении. Даже если материалы Навального и носят сугубо предвыборный характер – нужно найти в них долю правды и рациональное зерно.