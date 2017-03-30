Митинги в Москве против Путина: Владимир Познер разгромил критикой Навального

Журналист и ведущий Владимир Познер высказался по поводу антикоррупционных митингов 26 марта. Россию он обвинил в отсутствии свободы слова, Алексея Навального – в провокации. Власти не стоит скрывать от народа правду, а оппозиции – идти напролом.

Журналист уверен, что не осветить митинги в центре Москвы по всем региональным каналам – большая глупость. Гласность и демократия заключаются в том, чтобы говорить обо всех событиях — хороших и плохих. Россияне все равно узнали о том, что на улицах людей заталкивали в автозаки и отвозили в полицию, но об этом им рассказали интернет и западные СМИ. В СССР народ слушал «Голос Америки» потому что там не умалчивали о событиях в стране. Отсутствие гласности – печальный опыт СССР, повторять его не следует: граждане должны верить телевидению и прессе. Замалчивание новостей о несанкционированных митингах – большая ошибка и не меньшая глупость. Люди вроде Навального, наглые, «идущие напролом» провокаторы, воспользуются тем, что Россия, скорее всего, промолчит, а западные СМИ раструбят об отсутствии в России свободы слова.

Провокации Навального, по словам Владимира Познера, заключаются в том, что он сознательно позволяет себя арестовать. Ему для имиджа борца необходимы 15 суток в СИЗО, штрафы, скандалы, судебные разборки. Собирая людей на акцию, Навальный и не сомневался, что его запихнут в машину и отвезут в участок: он превратится в «узника совести». А московской мэрии следовало разрешить митинг против коррупции, чтоб снять с некоторых лидеров оппозиции «маски мучеников» и показать, что правительство готово выслушать, понять и пойти на диалог с народом.