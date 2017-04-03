Митинги в России 2-го апреля 2017 года: в Москве около 150 митингующих, до 40 задержанных

Митинги в России 2-го апреля 2017 года все же состоялись, хотя и не были многочисленными. В центре событий снова оказалась Москва. Как и неделей ранее, в этот раз тоже не обошлось без задержаний.

Всего, по последним данным, в столице протестовали не более 150 человек. При этом, как и ожидалось, у митингующих не оказалось конкретных требований. Кроме того, не было и очевидного организатора.

Первыми подозрения пали на Алексея Навального. Якобы оппозиционер даже дал интервью по поводу митингов и своей причастности к ним. Однако вскоре Навальный, который до сих пор остается под арестом, эту информацию опроверг. Опровергли ее и адвокаты оппозиционера.

Стражи порядка приготовились к акциям протестов заранее: установили ограждения при входе на центральные площади, подогнали автозаки. Однако единого организованного митинга как такового не получилось. Было несколько пикетчиков, несколько групп митингующих.

Не обошлось и без задержаний. Полиция задержала, по официальным данным силовых источников, 29 человек. Однако очевидцы из числа активистов приводят другие цифры. По данным очевидцев, задержаны были не менее сорока человек.

Всем задержанным приписывают участие в несанкционированном митинге. Их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Кто все-таки стоит за организацией мероприятий, до сих пор не установлено. Организатор «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что данные митинги – спланированная акция с целью провокации.