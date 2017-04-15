Михаил Горбачев увидел признаки холодной войны между ведущими мировыми государствами

Михаил Горбачев считает, что миру необходимо готовиться к новой «холодной войне». По словам бывшего лидера Советского Союза, об этом свидетельствуют целый ряд факторов. Горбачев уверен, что продолжающаяся гонка вооружений свидетельствует о том, что страны-лидеры готовятся к грядущей войне.

Как передает информационное агентство REGNUM, Михаил Горбачев видит в геополитике все признаки холодной войны. По словам бывшего лидера СССР, в настоящее время страны нагнетают обстановку, мировые лидеры ведут все более воинственную политику, а СМИ тиражируют все эти события и провокационные заявления, тем самым еще больше нагнетая ситуацию.

Отдельно Михаил Горбачев отметил следующий факт: мировые лидеры продолжают вести гонку вооружений и перемещать военные силы. Так, например, в свое время войска России и НАТО базировались очень далеко друг от друга. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась кардинально – они размещаются «под носом» друг у друга.

«Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создаёт впечатление того, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», — заявил Горбачев в своем интервью.

Отметим, что тема глобального военного противостояния действительно активно тиражируется в СМИ после последних событий в Сирии, а также на фоне противостояния КНДР и США. Многие эксперты, в частности, считают, что Сирия вскоре может стать плацдармом военного противостояния России и США.