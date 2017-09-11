Михаил Саакашвили: Польша задержала поезд с пассажирами из-за «прорыва» Саакашвили в Украину

Польша задержала поезд «Интерсити» на своей территории из-за попытки Михаила Саакашвили прорваться в Украину. 10 сентября проводница поезда «порадовала» всех пассажиров новостью о том, что никто никуда не уедет до тех пор, пока Саакашвили сам, добровольно, не сойдет на станции. Поезда «Интерсити» — проект «Укрзалізниці», Украина, в свою очередь, не рада господину Саакашвили.

Целый поезд «Интерсити» как часть предприятия «Укрзалізниця» заблокировали в Польше по просьбе Украины. Сначала речь шла о том, что в поезде находится персона нон грата и из-за нее остальные пассажиры вынуждены задержаться в Польше. Потом сообщили, что данная персона – Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы, отказался покидать поезд на первой же станции и назвал данный поступок Польши «дикостью». Он обвинял Порошенко в том, что поляки, граждане европейского государства, вынуждены терять время в поезде из-за нелепого распоряжения «Укрзалізниці». Между тем, примерно в 14.00-15.00, в поезде нашлись женщины в положении и больные диабетом, которым перестало нравиться такое положение вещей, но начальница поезда заявила, что пассажиры поселятся в вагонах и будут в них жить, пока лицо, неугодное Украине, не выйдет с сыном из поезда.

На сегодня, 11 сентября, известно, что Михаил Саакашвили прорвался во Львов. Он нашел альтернативный путь пересечения границы – в автобусе через КПП «Шегини». Там опальный политик с ребенком прошел паспортный контроль, у пограничников к ним не было претензий в плане паспортов, но и «Шегени» заблокировали украинские власти. Толпа буквально выпихнула Саакашвили на территорию Украины, там политика забрал во Львов автомобиль.

Не без помощи сторонников своей политики Михаил Саакашвили прорвался из Польши в Украину, хотя в драку на границе были втянуты пограничники и полиция. Фотографии драки и «прорыва» опального экс-губернатора попали в Сеть, а генеральный прокурор Украины пообещал наказать каждого, кто помог Саакашвили пересечь границу на КПП.