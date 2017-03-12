Наталья Поклонская будет выдавать гражданство РФ «по праву почвы»

«Право почвы», на основании которого можно получить гражданство России – очень спорный вопрос, но инициативу Наталье Поклонской и Константина Затулина одобрили. Получить российское гражданство по новому принципу может каждый, кто докажет связь с СССР или даже Российской Империи. Но потомок эмигрантов должен выучить русский язык.

Право обретают граждане всех стан, которые были союзными республиками до 1991 года. Достаточно хорошо выучить русский и не нести националистических идей вроде тех, которыми «заразилась» Украина и страны Балтики. Теперь ребенку, который хочет жить в РФ, необязательно иметь одного из родителей с российским гражданством. Это ощутимо упрощает процедуру для тех, у кого сейчас только вид на жительство. «Право почвы» — юридический термин, он предусматривает равенство перед законом граждан всех наций, которые хотят получить гражданство страны рождения. Младенцев увозят, не спрашивая, а тяга к месту, где родился, может проснуться со временем.

Наталья Владимировна не исключает того, что потомкам белоэмигрантов захочется жить в современной России, но какую Россию они увидят пред собой? Россию, которая клевещет на собственного царя Николая II, обвиняя его в супружеской неверности. К тем, кто собирается сжигать кинотеатры с нашумевшей картиной «Матильда», Поклонская не имеет отношения. Но и фильм тоже не одобряет, инициируя проверку за проверкой.