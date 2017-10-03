Наталья Поклонская: Дмитрий Песков опроверг информацию том, что Поклонская собирается сдать мандат

Журналисты одного изданий связались с Дмитрием Песковым, чтобы взять у него комментарий насчет информации о том, что Наталье Поклонской предложили покинуть Государственную думу. Все слухи об этом Песков считает “глупостями”.

Журналисты попросили прокомментировать Дмитрия Пескова информацию о том, Наталья Поклонская может лишиться депутатского мандата из-за гонений на фильм “Матильда”. Он заявил, что все разговоры о сдаче депутатского мандата являются “глупостью”. Кроме того, эту информацию опровергли и в самой Госдуме. Надежный источник заявил, что ничего подобного на заседаниях Государственной думы не обсуждалось. Напомним, ранее, сославшись на два источника из президентской администрации, издание “Знак” сообщило о том, что с Натальей разбираются в президентской администрации, где ей предложили добровольно покинуть Единую Россию, либо завершить информационную войну против фильма “Матильда”.

Отметим, Наталья призывает запретить к показу этот фильм. По мнению депутата, этот фильм оскорбляет чувства верующих. В середине прошлой недели российскими депутатами из других фракций был просмотрен этот фильм на закрытом сеансе. После того как эта скандальная лента была увидена депутатами, ими был сделан вывод о том, что данный фильм не содержит никаких оскорбительных материалов. Поэтому комитет ГД подготовил официальное заявление о том, что никаких нарушений при просмотре “Матильды” выявлено не было.