Навальный не отменяет митинг 26 марта в Москве

Алексей Навальный ранее сообщал о планируемом митинге, который должен пройти 26 марта. Данный марш должен состояться в столице РФ на Тверской, несмотря на запрет властей.

Мероприятие должно будет пройти под лозунгом «Нет коррупции», его целью является призвать власть расследовать мошенничество премьера страны. Недавно фонд Навального выпустил фильм «Он вам не Димон», где прошло расследование, связанного с Дмитрием Медведевым. В ленте рассказывали о якобы большом количестве крупных владений политика.

Стоит отметить, что столичная власть обеспокоена тем, что многие участники митинга считают, что он будет проходить на законном основании. По мнению властей это провокация против полиции, которые должны будут проявить решительные действия, в случае чего.

«Конечно. никто не станет на пути людям, кто захочет просто мирно прогуляться по Тверской. Но если они выйдут на дорогу, это будет опасно для них самих», — говорят в мэрии.

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря главы РФ, заявил, что Кремль осведомлен предстоящей акцией. Он отметил, что она незаконная, по его словам, оппозиция пытается спровоцировать власти страны.

Напомним, так как данный марш несогласован с властями столицы России, правоохранительные органы вправе действовать по сложившимся обстоятельствам. Поэтому жителей столицы просят не принимать участие в несогласованных мероприятиях, назначенных на выходные. Ранее также утверждалось, что подобные акции пройдут в 99 российских городах.