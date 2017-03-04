Навальный о Медведеве: Фонд борьбы с коррупцией считает, что у премьера РФ имеется дорогая недвижимость

Фонд Алексея Навального обвинил российского премьера во владении дорогостоящей недвижимости. Политики РФ отказались комментировать эту информацию.

Недавно ФБК было опубликовано расследование, в котором рассказывается, что у премьера имеется недвижимость, которая записана на фонд, занимающийся благотворительностью. Исходя из материала, этот участок, на котором расположен жилой дом, находится в подмосковном поселке, он был подарен семь лет назад фонду «Соцгоспроект». Такой подарок был совершен Алишером Усмановым. Роман Рубанов, который занимает должность начальника ФБК, призвал СКР возбудить дело в отношении премьера, а также бизнесмена. Также в Фонде Навального отмечают, что имуществом премьера управляют его товарищи, с помощью некоммерческих фондов.

Константин Калачев, который является политологом, считает, что всех больше интересует информация, кто заказал российского премьера у Навального: «У Медведева хватает доброжелателей. Глава государства выводов делать не планирует, но эти разговоры не усилят позицию премьера». Еще один политолог Михаил Виноградов считает, что из-за отсутствия реакции, для всех это был лишь простой текст, и суетиться не собираются.