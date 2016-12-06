Навальный прилетел на суд в Киров

В Кирове начинается новое рассмотрение уголовного дела «Кировслеса». Первое заседание — 5 декабря, в понедельник, в 9 часов утра. Повторное рассмотрение дела связано с тем, что прошлый приговор (который был вынесен летом-2013) был отменен Верховным судом РФ.

Это произошло с подачи Европейского суда по правам человека, который установил что права фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова в прошлом процессе были нарушены.Алексей Навальный уже прилетел в Киров. Об этом он сообщил в своем Твиттере. Сообщение сопровождает фото здания городского аэропорта, а также комментарий: «Три года здесь не был. И снова на суд».Исход нового процесса предсказать пока сложно. Вариантов, как нетрудно догадаться, три — либо оправдают, либо подтвердят прошлое решение суда, либо наказание окажется еще более суровым.