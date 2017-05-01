Оппозиционер А. Навальный рассказал читателям своего блога о состоянии своего здоровья, после того, как в его лицо неизвестный плеснул зеленкой. По словам лечащего врача Навального, к зеленке было подмешано какое-то вещество, вызвавшее сильный ожог.

По сообщению портала РБК, политик Алексей Навальный посвятил целый пост своего блога вопросу состояния своего здоровья, после нападения на него в Москве 27 апреля. Тогда неизвестный мужчина плеснул в его лицо зеленкой и скрылся. Навальный получил сильный ожог глаза, который не проходит до сих пор. По его словам, лечащий его офтальмолог не стал скрывать от него, что, возможно, ему всю жизнь придется проходить с белым глазом. Также доктор считает, что обычной зеленкой нанести такую травму нельзя и, скорее всего, к ней было подмешано какое-то химическое вещество, которое и вызвало ожог.

Пострадавшим глазом Навальный до сих пор ничего не видит, зрение пытаются восстановить с помощью инъекций, а доверить свое здоровье политик решил одному из лучших московских офтальмологов.

Напомним, что в Москве Навальному плеснули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши. По его словам, глаза очень сильно резало и жгло, но через десять минут зрение восстановилось, хотя сами глаза оставались опухшими. И только потом он заметил, что его состояние ухудшилось.

Сам Навальный уверен, что нападение на него связано с его политической деятельностью. Кто-то хотел сорвать его планы по баллотированию в президенты на выборах 2018 года. В качестве заказчика оппозиционер подозревает администрацию действующего президента В. Путина. До сих пор полиция никак не отреагировала на его требование завести по факту нападения уголовное дело и найти виновника травмы.