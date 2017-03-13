Новости Сирии: Башар Асад заявил, что не сработается с Дональдом Трампом

Легитимный президент Сирии Башар Асад понимает, что с 45-ым президентом США он не сработается. Дональд Трамп не настроен помогать другим странам бесплатно, так же магнат не интересуется миротворчеством. Только Путин сейчас Асада и понимает, в то время как Реджеп Тайип Эрдоган – «человек с двойным дном». Телеканал Phoenix TV и агентство Sana обладают полным интервью Асада по поводу союзничества.

Россия – единственный союзник, который всегда придет на помощь, поможет с ИГ и не окажет поддержки «оппозиции» с ее «третьей правдой». США не рассматривает пока терроризм, как важную задачу: это не тот проект, который однажды принесет доход. Да и нет связи у Дамаска и Вашингтона на официальном уровне. Ни одно действие Америки в Сирии не было согласовано с Асадом, которого, по крайней мере, выбрали голосованием. От этого пострадали мирные жители, которым все равно, власть бьет ИГ или ИГ бьет на границах оппозицию. Сирийцы просто хотят жить в стране, где с терроризмом борются не локально, а глобально. ВВС РФ всегда консультируются перед обстрелами.

Асад заявил, что его мечта – увидеть САР мирной уже в 2017 году, но об этом же он мечтал и в 2016-ом, и тоже казалось, что гражданской войне вот-вот придет конец. С 2011 года оппозиция рассказывает президенту свою «третью правду», против фанатиков из ИГ выступая при этом в той же степени. На фоне гражданской войны окрепли террористы, понимая, что в смуту можно поживиться. В таких условиях трудно делать прогнозы, а Трампу в своей бы стране раскол общества не допустить.