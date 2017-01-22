Новости США: Вашингтон не будет направлять делегацию на переговоры по Сирии из-за инаугурации Трампа, украинский посол в США провел первый разговор с новым президентом Америки

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Дмитрий Дзен
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Новости США: Вашингтон не будет направлять делегацию на переговоры по Сирии из-за инаугурации Трампа, украинский посол в США провел первый разговор с новым президентом Америки

Соединенные Штаты не будут посылать в Астану официальную делегацию для переговоров по Сирии. Об этом стало известно из заявления госдепартамента США. В сообщении указано, что ввиду мероприятий по случаю инаугурации президента и передачи власти в стране, государство не имеет возможности направить в казахскую столицу полноценную делегацию.

Вместо этого представлять Соединенные Штаты на переговорах будет единственный делегат – посол США в Казахстане Джордж Крол.

Сами переговоры по сирийскому вопросу состоятся в Астане двадцать третьего января. Представлять сирийскую вооруженную оппозицию будет полноценная делегация. На переговорах также будут присутствовать представители сирийского правительства и представители ООН по вопросам Сирии.

Тем временем, украинский посол в США Валерий Чалый провел первый разговор с Дональдом Трампом после официального вступления последнего в статус главы государства. Об этом посол сообщил лично во время разговора с представителями прессы.

По словам Чалого, который присутствовал на церемонии инаугурации, он воспользовался возможностью и провел короткий разговор с Дональдом Трампом. Итоги этого разговора посол комментировать отказался.

Ранее он заявил, что в скором времени может состояться и первая встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом. Их переговоры могут состояться в конце февраля, когда украинский лидер отправится в Вашингтон с рабочим визитом.

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