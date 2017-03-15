Новости Узбекистана: между Шавкатом Мирзияевым и Рустамом Иноятовым может произойти конфликт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и руководитель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов никогда не понимали друг друга, но сейчас это переросло в раскол. Каждый видит для страны свои пути развития, и Иноятов считает, что Мирзияев недостаточно авторитарен и не брал пример с своего патрона Ислама Каримова. Народу не нужно давать даже тех свобод, какие намечаются при Мирзияеве.

Политологи делали свои прогнозы, ни один из них не сбылся в чистом виде, войны на подобие гражданской не произошло, но недопонимание влиятельных людей однажды «рванет». «Силовик» Рустам Иноятов – реакционер намного больше Мирзияева, хотя он не видит даже перспектив сближения с Европой и дружит только с Москвой. Для «силовиков» даже традиционные управленцы вроде нынешнего главы страны – реформаторы и либералы, хотя узбекская оппозиция так не думает: такого твердолобого человека нужно еще поискать.

Любой «ветер перемен», который исходит от ставленника Ислама Каримова, узбеки воспринимают с радостью, а старая номенклатура вроде Иноятова – в штыки. Мирзияев заявил, что хочет пригласить в Узбекистан Европейский Банк Реконструкции и Развития для сотрудничества. Европейцы не испугались поехать в страну, которая считается очень регрессивной и костной, с ветхими традициями и огромным влиянием кланов. ЕБРР в 2007 году спешно покинул Узбекистан, будучи недовольным курсом Ислама Каримова, но Мирзияев считает, что «неприятную паузу» пора прервать, а клан Иноятова контролирует экспорт хлопка, золота, нефть и газ. Здоровая конкуренция предприятий «силовикам» не нужна, и они критикуют новый курс президента с ноября прошлого года.