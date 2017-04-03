Новый президент Сербии отблагодарил Владимира Путина

Новый президент Сербии — Александр Вучич отблагодарил российского и германского лидера за оказанную ему поддержку во время избирательной кампании.

Александр поблагодарил этих двух лидеров за то, что те вели переговоры с Сербией и с ним лично, в то время как избирательная кампания еще не подошла к концу. Он рад тому, что они имеют хорошее мнение о его стране и о нём лично.

В столице Германии Вучич побывал 15-го марта, а Москву посетил 27-го марта. Также новый сербский лидер заявил, что начал планировать свою будущую поездку в Китай, туда он отправится в качестве председателя правительства и президента Сербии.